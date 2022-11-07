Посол Украины анонсировал визит в Киев нового премьер-министра Британии

В скором времени новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет с визитом в Украину.
Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире SkyNews.
Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире SkyNews.
Ранее, президент Владимир Зеленский пригласил Сунака в Украину.
Риши Сунак подтвердил Зеленскому поддержку Украины со стороны Британии.
Риши Сунак подтвердил Зеленскому поддержку Украины со стороны Британии.
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