Посол Украины анонсировал визит в Киев нового премьер-министра Британии

15:24 07 ноября Киев, Украина

В скором времени новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет с визитом в Украину.

Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире SkyNews.
 
"Мы не будем обсуждать даты из-за безопасности вашего премьер-министра. Но он совсем скоро приедет в Украину", - заявил дипломат.
 
Ранее, президент Владимир Зеленский пригласил Сунака в Украину.

Риши Сунак подтвердил Зеленскому поддержку Украины со стороны Британии.