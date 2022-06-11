Посол Польши Цихоцкий предложил европейцам отдать россии свои земли

Вчера, 10 июня, в интервью Укринформу посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий жестко раскритиковал отдельных европейских лидеров, которые предложили дать главе рф владимиру путину "сохранить лицо" за счет украинских территорий.
Посол заверил, что Польша будет идти вместе с Украиной к победе и убеждать союзников в необходимости долгосрочной поддержки. Однако он признал, что во многих столицах Запада не хотят слышать лидеров стран Восточной Европы, а хотят как можно быстрее "поладить" с руководством россии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что россию не нужно унижать, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.
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