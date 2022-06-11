Посол Польши Цихоцкий предложил европейцам отдать россии свои земли

11:25 11 июня Киев, Украина

Вчера, 10 июня, в интервью Укринформу посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий жестко раскритиковал отдельных европейских лидеров, которые предложили дать главе рф владимиру путину "сохранить лицо" за счет украинских территорий.

"Мне кажется, что россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники давят на нас с целью пойти на уступки. Потому что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свои Бранденбург или Пиренеи", - заявил Цихоцкий.

Посол заверил, что Польша будет идти вместе с Украиной к победе и убеждать союзников в необходимости долгосрочной поддержки. Однако он признал, что во многих столицах Запада не хотят слышать лидеров стран Восточной Европы, а хотят как можно быстрее "поладить" с руководством россии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что россию не нужно унижать, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.