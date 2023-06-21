Посол Польши: без военного поражения россии невозможно исключить ее из международного сообщества

Без военного поражения россии не удастся исключить его из международного сообщества, в том числе из ООН, заявил посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский в интервью польскому радио RMF24.
Дипломат добавил, что в настоящее время Польша и другие страны Восточной части Европы фактически блокируют избрание россии в разные органы ООН.
Щерский напомнил, что подобное было и в случае с нацистской Германией – только поражение на фронтах Второй мировой войны принесло политические последствия для этой страны.
Дипломат добавил, что в настоящее время Польша и другие страны Восточной части Европы фактически блокируют избрание россии в разные органы ООН.
Щерский напомнил, что подобное было и в случае с нацистской Германией – только поражение на фронтах Второй мировой войны принесло политические последствия для этой страны.
В то же время Щерский признает, что ООН мало что может сделать, когда речь идет о российской агрессии против Украины.
По его словам, в мире все еще царит убеждение, что даже несмотря на войну, с россией нужно разговаривать.
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