Посол Польши: без военного поражения россии невозможно исключить ее из международного сообщества

16:28 21 июня Киев, Украина





Дипломат добавил, что в настоящее время Польша и другие страны Восточной части Европы фактически блокируют избрание россии в разные органы ООН.



Щерский напомнил, что подобное было и в случае с нацистской Германией – только поражение на фронтах Второй мировой войны принесло политические последствия для этой страны. Без военного поражения россии не удастся исключить его из международного сообщества, в том числе из ООН , заявил посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский в интервью польскому радио RMF24.Дипломат добавил, что в настоящее время Польша и другие страны Восточной части Европы фактически блокируют избрание россии в разные органы ООН.Щерский напомнил, что подобное было и в случае с нацистской Германией – только поражение на фронтах Второй мировой войны принесло политические последствия для этой страны.

"Если дойдет до ситуации, когда россия проиграет эту войну, то мы имеем совершенно новую ситуацию – стол перевернутый, мир нужно перестраивать", – объяснил Щерский.

В то же время Щерский признает, что ООН мало что может сделать, когда речь идет о российской агрессии против Украины.

"ООН, как и любая международная организация, является тем, что ее делают ее члены, то есть это барометр международной ситуации. То, что мы видим сегодня, это определенное бессилие, связанное с тем, что государства не имеют решительности однозначно соединиться против россии", — сказал Кшиштоф Щерский.

По его словам, в мире все еще царит убеждение, что даже несмотря на войну, с россией нужно разговаривать.