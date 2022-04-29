Посол Молдовы в РФ покидает страну на фоне секс-скандала

16:46 29 июля Киев, Украина

Молдова отозвала своего посла в РФ, после поступившего в его адрес обвинения в домогательстве к сотруднице дипмиссии.

Об этом сообщает tv8.md в четверг, 29 июля.

«В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения», — говорится в сообщении министерства.

Однако, согласно сообщениям местных СМИ, Головатюка отозвали на фоне скандала, разгоревшегося в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах одной из сотрудниц посольства . Как пишет местный портал deschide.md, посол под вымышленным предлогом позвал к себе в квартиру, расположенную прямо над офисом посольства, сотрудницу дипмиссии. Сразу после того, как девушка вошла в квартиру, Головатюк вышел к ней «обнаженным и сексуально возбужденным». Девушка, имя которой не раскрывается, рассказала порталу, что посол пытался ее обнять, но она успела убежать.

«Сразу после случившегося я уведомила своего коллегу в посольстве, а также полицию в России. Я была в состоянии шока, в состоянии максимальной нервозности, мне было очень стыдно за то, что со мной произошло. Я не могу работать, мне нанесена огромная психологическая травма с серьезными последствиями», — пояснила она.

Головатюк, в свою очередь, заявил Deschide.md, что выехал в Кишинев, так как у него начался отпуск, а сообщения о своей причастности к секс-скандалу комментировать отказался.



Информацию о сексуальном скандале с участием посла также подтверждают несколько Telegram-каналов, которые взяли интервью у пострадавшей сотрудницы дипломатического представительства.

«Он распространил пренебрежительную информацию обо мне, как в России, так и в Кишиневе. Он заявил, что я женщина «с низкой социальной ответственностью», что я вела себя неадекватно, что я его провоцировала, я его загипнотизировала. Всю эту ложь он рассказывает правительству, МИД, парламенту. Я возвращаюсь с миссии с большим пятном, вызванным им», — рассказала сотрудница дипмиссии.

В МИДе заявили, что на данный момент считают необходимым воздержаться от комментариев.

«До выяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментариев, касающихся информации, опубликованной в прессе. В министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода. Уважение и защита человеческого достоинства — один из основных принципов, которыми руководствуется дипломатическая служба», — заявили в ведомстве.

Головатюк был назначен послом Молдавии в России 16 декабря 2020 года. Ранее он был депутатом парламента от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), в котором возглавлял комиссию по бюджету и финансам.