Посол Молдовы в РФ покидает страну на фоне секс-скандала

Молдова отозвала своего посла в РФ, после поступившего в его адрес обвинения в домогательстве к сотруднице дипмиссии.
Об этом сообщает tv8.md в четверг, 29 июля.
Однако, согласно сообщениям местных СМИ, Головатюка отозвали на фоне скандала, разгоревшегося в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах одной из сотрудниц посольства. Как пишет местный портал deschide.md, посол под вымышленным предлогом позвал к себе в квартиру, расположенную прямо над офисом посольства, сотрудницу дипмиссии. Сразу после того, как девушка вошла в квартиру, Головатюк вышел к ней «обнаженным и сексуально возбужденным». Девушка, имя которой не раскрывается, рассказала порталу, что посол пытался ее обнять, но она успела убежать.
Головатюк, в свою очередь, заявил Deschide.md, что выехал в Кишинев, так как у него начался отпуск, а сообщения о своей причастности к секс-скандалу комментировать отказался.
Информацию о сексуальном скандале с участием посла также подтверждают несколько Telegram-каналов, которые взяли интервью у пострадавшей сотрудницы дипломатического представительства.
Информацию о сексуальном скандале с участием посла также подтверждают несколько Telegram-каналов, которые взяли интервью у пострадавшей сотрудницы дипломатического представительства.
В МИДе заявили, что на данный момент считают необходимым воздержаться от комментариев.
Головатюк был назначен послом Молдавии в России 16 декабря 2020 года. Ранее он был депутатом парламента от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), в котором возглавлял комиссию по бюджету и финансам.
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