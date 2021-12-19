Посол Германии прокомментировала запуск «СП-2»

Посол Германии в Украине заявила, что запуск «Северного потока-2» в нынешних реалиях осуществить никак не удастся. На это есть вполне обоснованные причины.
Дело в том, что Россия сначала должна сделать анбандлинг, то есть, оформить российский оператор газопровода таким образом, чтобы он юридически соответствовал законодательству Германии.
Деятельность института Bundesnetzagentur основана исключительно на немецких и европейских законах. Следовательно, для сертификации «СП-2» Российской Федерации необходимо выполнить условие – провести анбандлинг.
Посол подчеркнула, что данный факт не относится к ответу России на ее шантаж.
Кроме этого, посол Германии отметила выгодность предложения, поступившего от Украины – поставлять дополнительный объем газа (+55 миллиардов кубометров) по специальным условиям. Однако увеличение транзита топлива может быть реализовано только в том случае, если Россия сможет больше его добывать.
Она добавила, что если РФ будет коммерчески заинтересована в таком предложении, готова транспортировать газ через пункт передачи, расположенный на восточной границе Украины, то предложение вполне может стать реальностью.
В любом случае, сертификация «Северного потока-2» отложена Федеральным сетевым агентством Германии, и говорить о запуске ранее, чем через полгода не имеет смысла.
Дело в том, что Россия сначала должна сделать анбандлинг, то есть, оформить российский оператор газопровода таким образом, чтобы он юридически соответствовал законодательству Германии.
Деятельность института Bundesnetzagentur основана исключительно на немецких и европейских законах. Следовательно, для сертификации «СП-2» Российской Федерации необходимо выполнить условие – провести анбандлинг.
Посол подчеркнула, что данный факт не относится к ответу России на ее шантаж.
Кроме этого, посол Германии отметила выгодность предложения, поступившего от Украины – поставлять дополнительный объем газа (+55 миллиардов кубометров) по специальным условиям. Однако увеличение транзита топлива может быть реализовано только в том случае, если Россия сможет больше его добывать.
Она добавила, что если РФ будет коммерчески заинтересована в таком предложении, готова транспортировать газ через пункт передачи, расположенный на восточной границе Украины, то предложение вполне может стать реальностью.
В любом случае, сертификация «Северного потока-2» отложена Федеральным сетевым агентством Германии, и говорить о запуске ранее, чем через полгода не имеет смысла.
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