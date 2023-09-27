Посол Франции в Нигере покинул страну

Посол Франции Сильвен Итту покинул Нигер утром в среду, 27 сентября, примерно через месяц после того, как новое военное правительство страны объявило о выдворении французского дипломатического представителя.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что накануне президент Эммануэль Макрон заявлял, что посол в Нигере будет вывезен, а французские войска покинут страну.
С момента июльского переворота Франция оставила в Нигере около 1500 военных и не раз отказывалась от приказа новой хунты выслать ее посла, заявляя, что Франция не признает лидеров переворота легитимными.
26 августа военное руководство Нигера, захватившее власть в стране, приказало французскому послу покинуть Нигер в течение следующих 48 часов. В частности, хунта заявила, что посол Франции отказался от приглашения встретиться с министром иностранных дел Нигера в пятницу, 25 августа. Возглавляемое хунтой министерство иностранных дел заявило, что действия французского правительства противоречат интересам Нигера. Французская сторона в свою очередь ответила, что хунта не имеет такого права.
28 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол страны в Нигере Сильвен Итту все еще находится там, несмотря на ультиматум хунты, покинуть территорию государства в течение 48 часов.
31 августа Министерство иностранных дел Нигера сообщило МИД Франции об отмене дипломатических карт и виз посла Франции в стране Сильвена Итту и его семьи.
Отмечается, что накануне президент Эммануэль Макрон заявлял, что посол в Нигере будет вывезен, а французские войска покинут страну.
С момента июльского переворота Франция оставила в Нигере около 1500 военных и не раз отказывалась от приказа новой хунты выслать ее посла, заявляя, что Франция не признает лидеров переворота легитимными.
26 августа военное руководство Нигера, захватившее власть в стране, приказало французскому послу покинуть Нигер в течение следующих 48 часов. В частности, хунта заявила, что посол Франции отказался от приглашения встретиться с министром иностранных дел Нигера в пятницу, 25 августа. Возглавляемое хунтой министерство иностранных дел заявило, что действия французского правительства противоречат интересам Нигера. Французская сторона в свою очередь ответила, что хунта не имеет такого права.
28 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол страны в Нигере Сильвен Итту все еще находится там, несмотря на ультиматум хунты, покинуть территорию государства в течение 48 часов.
31 августа Министерство иностранных дел Нигера сообщило МИД Франции об отмене дипломатических карт и виз посла Франции в стране Сильвена Итту и его семьи.
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