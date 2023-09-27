Посол Франции в Нигере покинул страну

18:00 27 сентября Киев, Украина

Посол Франции Сильвен Итту покинул Нигер утром в среду, 27 сентября, примерно через месяц после того, как новое военное правительство страны объявило о выдворении французского дипломатического представителя.
 
Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что накануне президент Эммануэль Макрон заявлял, что посол в Нигере будет вывезен, а французские войска покинут страну.

С момента июльского переворота Франция оставила в Нигере около 1500 военных и не раз отказывалась от приказа новой хунты выслать ее посла, заявляя, что Франция не признает лидеров переворота легитимными.

26 августа военное руководство Нигера, захватившее власть в стране, приказало французскому послу покинуть Нигер в течение следующих 48 часов. В частности, хунта заявила, что посол Франции отказался от приглашения встретиться с министром иностранных дел Нигера в пятницу, 25 августа. Возглавляемое хунтой министерство иностранных дел заявило, что действия французского правительства противоречат интересам Нигера. Французская сторона в свою очередь ответила, что хунта не имеет такого права.

28 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол страны в Нигере Сильвен Итту все еще находится там, несмотря на ультиматум хунты, покинуть территорию государства в течение 48 часов.

31 августа Министерство иностранных дел Нигера сообщило МИД Франции об отмене дипломатических карт и виз посла Франции в стране Сильвена Итту и его семьи.