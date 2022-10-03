Посол ЕС отметил шансы Украины вступить в Европейский Союз
11:49 03 октября Киев, Украина
Стремление Украины вступить в Европейский Союз через два года является "оптимистичным, энергичным и решительным".
Об этом заявил посол
ЕС Матти Маасикас, оценивая перспективы вступления страны в ЕС, в интервью, опубликованном в понедельник, 3 октября.
Таким образом европейский дипломат отреагировал на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина
надеется пройти весь путь вступления в ЕС за два года.
"Это оптимистично, энергично и решительно. И это так, как мы хотели бы, верно? Расширение ЕС - это процесс, основанный на достижениях. Абсолютное большинство того, что должно сделать, зависит от страны-кандидата", - отметил он
По его словам, после получения статуса кандидата в ЕС Украина должна сделать "домашнюю работу" с помощью Евросоюза.
"Затем Еврокомиссия оценит достигнутый прогресс. Я могу пока только процитировать слова президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее недавнего (15 сентября, - ред.) визита в Киев: оценка будет в следующем году, а дальше будем видеть", - отметил Маасикас.
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