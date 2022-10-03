Посол ЕС отметил шансы Украины вступить в Европейский Союз

11:49 03 октября Киев, Украина

Стремление Украины вступить в Европейский Союз через два года является "оптимистичным, энергичным и решительным".



Об этом заявил



Таким образом европейский дипломат отреагировал на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Об этом заявил посол ЕС Матти Маасикас, оценивая перспективы вступления страны в ЕС, в интервью, опубликованном в понедельник, 3 октября.Таким образом европейский дипломат отреагировал на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина надеется пройти весь путь вступления в ЕС за два года.

"Это оптимистично, энергично и решительно. И это так, как мы хотели бы, верно? Расширение ЕС - это процесс, основанный на достижениях. Абсолютное большинство того, что должно сделать, зависит от страны-кандидата", - отметил он

По его словам, после получения статуса кандидата в ЕС Украина должна сделать "домашнюю работу" с помощью Евросоюза.