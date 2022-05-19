Послы покидают Афганистан. Талибану осталось взять только Кабул

Ситуация в Афганистане крайне напряженная. Войска Талибана захватили все провинции. Последним крупным городом, который еще контролируется правительственными силами, остался Кабул, столица Афганистана. По сообщению агентства Reuters, Кабул начинают покидать сотрудники американского посольства в стране.
Сообщение об эвакуации посольства США поступило вскоре после того, как террористическая группировка Талибан без боя занял город Джелалабад. Как сообщил находящийся в городе чиновник, в Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, поскольку "губернатор сдался талибам, чтобы спасти жизни мирных жителей".
Италия уже вывезла свое дипломатическое представительство в аэропорт Кабула и готовится дипломатически покинуть Афганистан.
Великобритания также отказалась от дипломатического присутствия в Афганистане и собирается в ближайшее время эвакуировать из Кабула своего посла Лори Бристоу и других сотрудников посольства.
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