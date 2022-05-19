Послы покидают Афганистан. Талибану осталось взять только Кабул

10:41 15 августа Киев, Украина

Ситуация в Афганистане крайне напряженная. Войска Талибана захватили все провинции. Последним крупным городом, который еще контролируется правительственными силами, остался Кабул, столица Афганистана. По сообщению агентства Reuters, Кабул начинают покидать сотрудники американского посольства в стране.

Сообщение об эвакуации посольства США поступило вскоре после того, как террористическая группировка Талибан без боя занял город Джелалабад. Как сообщил находящийся в городе чиновник, в Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, поскольку "губернатор сдался талибам, чтобы спасти жизни мирных жителей".

"Небольшая группа людей убывает в это время, большинство персонала готово убыть… посольство продолжает работу", - цитирует Reuters одного из своих источников. Агентство отмечает, что эвакуация началась 15 августа, как и ожидалось.

Италия уже вывезла свое дипломатическое представительство в аэропорт Кабула и готовится дипломатически покинуть Афганистан.

Великобритания также отказалась от дипломатического присутствия в Афганистане и собирается в ближайшее время эвакуировать из Кабула своего посла Лори Бристоу и других сотрудников посольства.