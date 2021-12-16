Послу США в КНР вручено представление

Посол США плучил серьезное предупреждение от Министерства иностранных дел Китая, связанное с подписанием Дональдом Трампом законопроекта, регулирующего введение санкций в отношении Китая.

С послом США в Пекине встретился заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан. Он сделал серьезное представление Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Информация представлена китайским внешнеполитическим ведомством.

"Я хотел бы прямо заявить американской стороне: мы жестко ответим на любые проявления гегемонии и несправедливые выпады Соединенных Штатов в адрес Китая, - приводит слова Чжэн Цзэгуана официальная страница МИД КНР в социальной сети WeChat. - "Большие планы" Вашингтона, нацеленные на то, чтобы затормозить развитие нашей страны, обречены на провал".

Замминистра уточнил, что у Белого дома еще есть время, чтобы одуматься и исправить ситуацию. "Советую вам немедленно внести коррективы относительно предпринятых шагов, перестать клеветать на Китай и отказаться от дальнейших провокаций", - подытожил Чжэн Цзэгуан.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал законопроект о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций для данного специального административного района. Тем самым этот регион теряет привилегированный статус в деловых отношениях с Соединенными Штатами и будет рассматриваться Вашингтоном наравне с материковым Китаем.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в этом специальном административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция гонконгской администрации. Белый дом воспринял данную инициативу как "нарушение автономии".