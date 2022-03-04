Последние события вокруг Беларуси не касаются России - Путин

18:55 04 Июнь Киев, Украина

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что спецслужбы РФ не имеют никакого отношения к ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair Минске и подчеркнул, что события в Беларуси не касаются России.

Об этом шла речь в ходе заседания Петербургского международного экономического форума.

"Ну нет, конечно", - ответил он на вопрос об участии спецслужб РФ в этой операции.

При этом он отказался давать оценку данной истории.

"Вы знаете, я не хочу давать оценок ни тому, что в Штатах произошло, ни тому, что произошло с этим самолетом. Если по-честному - я этого не знаю", - сказал Путин.

Более того он добавил, что не хочет вникать в ситуацию с посадкой самолета.

"Я даже не хочу вникать в это дело. Понимаете, это нас не касается совершенно", - сказал президент РФ.

Вместе с тем, он озвучил объяснения Александра Лукашенко по данной истории.

"Как мне объяснил сам президент Беларуси, они не планировали никаких операций подобного рода. У них появилась информация о том, что этот человек находится на борту (Роман Протасевич - ред.) после того, когда он уже оказался на территории Беларуси и в интернете появились его фотографии", - рассказал он.

Путин призвал не вмешиваться и дать белорусам возможность самим разобраться в ситуации внутри страны.