После землетрясения в порту в Турции вспыхнул пожар

18:57 06 февраля Киев, Украина

В средиземноморском порту Искендерун, на юге Турции, пострадавшем от землетрясения, возник пожар. Об этом сообщает издание Haber7.
"Землетрясение, магнитудой 7,7, эпицентр которого располагался в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, также поразило порты в районах Хатай и Искендерун. После землетрясения в порту Искендерун разгорелся пожар”, - сообщает издание.
На изображениях с места происшествия видно, что бетонное покрытие части порта потрескалось, контейнеры попадали, повреждены и среди них возник пожар.

Как сообщает CNN Türk, около 17:00 один из контейнеров на складе в порту Искендерун по неизвестной причине опрокинулся и загорелся.
"После того, как был замечен дым, пожарные порты и муниципалитет вмешались в пожар. Пламя поднялось к небу, на короткое время возникла паника. Бригады продолжают тушить пожар”, – сообщает телеканал.