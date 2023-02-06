После землетрясения в порту в Турции вспыхнул пожар

18:57 06 февраля Киев, Украина

В средиземноморском порту Искендерун, на юге Турции, пострадавшем от землетрясения, возник пожар . Об этом сообщает издание Haber7.

Землетрясение , магнитудой 7,7, эпицентр которого располагался в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, также поразило порты в районах Хатай и Искендерун. После землетрясения в порту Искендерун разгорелся пожар”, - сообщает издание.

На изображениях с места происшествия видно, что бетонное покрытие части порта потрескалось, контейнеры попадали, повреждены и среди них возник пожар.



Как сообщает CNN Türk, около 17:00 один из контейнеров на складе в порту Искендерун по неизвестной причине опрокинулся и загорелся.