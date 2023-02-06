После землетрясения в порту в Турции вспыхнул пожар

В средиземноморском порту Искендерун, на юге Турции, пострадавшем от землетрясения, возник пожар. Об этом сообщает издание Haber7.
На изображениях с места происшествия видно, что бетонное покрытие части порта потрескалось, контейнеры попадали, повреждены и среди них возник пожар.
Как сообщает CNN Türk, около 17:00 один из контейнеров на складе в порту Искендерун по неизвестной причине опрокинулся и загорелся.
Как сообщает CNN Türk, около 17:00 один из контейнеров на складе в порту Искендерун по неизвестной причине опрокинулся и загорелся.
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