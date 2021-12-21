После захвата власти талибами закрылись 40% афганских СМИ

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Об этом свидетельствуют результаты исследования "Репортеров без границ" (RSF) и Ассоциации независимых журналистов Афганистана (AIJA).



Всего с 15 августа 2021 года в стране были вынуждены закрыться 231 СМИ, более 6,4 тысяч журналистов и работников медиа (около 60%) потеряли работу. Больше всего пострадали женщины-журналистки: четыре из пяти (84%) больше не работают.



Поэтому RSF и его местный партнер AIJA назвал влияние талибов на медиа Афганистана "драматическим". Афганистане после захвата власти представителями движения "Талибан" закрылись 40% афганских СМИ , более 80% женщин-журналисток потеряли работу.Об этом свидетельствуют результаты исследования "Репортеров без границ" (RSF) и Ассоциации независимых журналистов Афганистана (AIJA).Всего с 15 августа 2021 года в стране были вынуждены закрыться 231 СМИ, более 6,4 тысяч журналистов и работников медиа (около 60%) потеряли работу. Больше всего пострадали женщины-журналистки: четыре из пяти (84%) больше не работают.Поэтому RSF и его местный партнер AIJA назвал влияние талибов на медиа Афганистана "драматическим".



Изменения в афганском медиаландшафте

Приход талибов коренным образом изменил медиаландшафт страны, говорится в исследовании. Из 543 СМИ, работавших в Афганистане в начале лета, в конце ноября действовали всего 312. То есть, что 43% афганских СМИ исчезли в течение трех

месяцев.

Если раньше в большинстве афганских провинций было, по меньшей мере, десять частных СМИ, то сейчас в некоторых регионах их почти не осталось.



Так, в горной северной провинции Парван было десять СМИ, сейчас функционируют всего три. В западном городе Герат, третьем по величине в стране и прилегающей провинции до сих пор работают только 18 из 51 медиа – уменьшение на 65%.



Центральный Кабульский регион, где было больше СМИ, чем где бы то ни было, потерял 51% медиа: из 148, начисленных до 15 августа, до сих пор действуют только 72.



Воздействие на журналистов

Из 10 790 человек, работавших в афганских СМИ (8 290 мужчин и 2 490 женщин) в начале августа, только 4 360 (3 950 мужчин и 410 женщин), или четыре из каждых десяти работников СМИ, все еще работали на время проведения этого исследование.



Женщины пострадали больше всего: работу потеряли более четырех из пяти журналисток (84%) против каждого второго

мужчины (52%). На большей части Афганистана не осталось ни одной женщины-журналистки.

В шести провинциях три четверти мужчин-журналистов потеряли работу. Но ни одна женщина-журналистка не работает в 15 из 34 провинций стран. Например, в северной провинции Джоузджан, где раньше было 19 СМИ, в которых работало 112 женщин, ни одна из 12 до сих пор работающих не нанимала женщин.

“Талибы, контролирующие многие населенные пункты, навязывают местным СМИ условия, предусматривающие, что ни одной женщины-журналистки не нужно нанимать вообще. Медийный ландшафт сейчас в значительной степени лишен женщин-журналисток даже в таких регионах, как Кабул, где их традиционно было больше”, – говорится в тексте опроса.

Вернуться на работу через несколько недель после того, как талибы захватили власть и приказали женщинам оставаться дома, решились менее 100 женщин-журналисток. Еще часть вернулась в свои СМИ за последние два месяца.



Всего из 1190 журналисток и медиаработниц, работавших в Кабуле в начале августа, сейчас работают только 320 – снижение на 73%.



В Нангархаре, где менее чем за год убили четырех журналисток, только 17 из 65 женщин, работавших в СМИ в начале августа, все еще остались на работе (падение на 74%).



Еще более драматичная ситуация наблюдается в провинциях Балх и Герат, где количество журналисток и работников СМИ сократилось на 98% и 94% соответственно.

“Относительная стабильность, царившая в этих двух провинциях на протяжении последних лет, способствовала развитию СМИ и трудоустройству женщин. Но прогресс, подмеченный за последние 20 лет, был уничтожен за считанные дни захватом "Талибаном", - заявили исследователи.

Давление на медиа со стороны новой власти

После захвата талибами среда для журналистов в Афганистане стала очень сложной. Теперь СМИ должны соответствовать "11 правилам журналистики", изданным министерством информации и культуры, и толкованию исламской доктрины "Талибаном" о "заповеди добра и запрете плохого".



Опасные правила журналистики открывают путь к цензуре и преследованиям, лишают журналистов независимости, заставляя их рассказывать должностным лицам Министерства информации и культуры, что они хотели бы освещать, получать разрешение и информировать их о результатах работы перед тем, как опубликовать.



Требование заменить новостные и музыкальные программы программами, содержание которых имеет только религиозный характер, заставило некоторые местные радиостанции прекратить вещание.



По убеждению руководителя отдела Ирана и Афганистана RSF Реза Мойни, в Афганистане существует "настоятельная потребность сдержать спираль, что неизбежно ведет к исчезновению афганских СМИ, и обеспечить, чтобы уважение свободы

прессы было приоритетом".

В то же время представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил RSF, что Исламский эмират Афганистан "поддерживает свободу СМИ в определенных пределах для сохранения высших интересов страны, с уважением к шариату и исламу".



Относительно многочисленных инцидентов, связанных с насилием талибов против журналистов на местах (около 40 с 15 августа), он признал ответственность сил безопасности, чье "поведение не всегда было правильным и профессиональным".



Также Муджахид сказал, что будетприложены усилия, чтобы "попробовать научить силовиков контролировать такое поведение". Он добавил, что целью правительства является продолжение встреч с представителями СМИ для совместного поиска решения текущих проблем.



Экономические последствия

Владельцам СМИ в Афганистане тоже приходится бороться с новыми экономическими ограничениями, говорится в исследовании. Многие СМИ получали национальное и международное финансирование, прекратившееся, когда талибы захватили контроль. Также СМИ сильно пострадали от потери доходов от рекламы.



Признавая исчезновение многих СМИ, Муджахид отметил, что многие их руководители и менеджеры бежали из страны. По его

словам, это способствовало "обвалу" СМИ.

В общем, сотни журналистов покинули Афганистан с августа, опасаясь репрессий или из-за невозможности продолжать заниматься своей профессией.



По убеждению исполнительного директора IAJA Ходжатоллы Муджадади, закрытие почти половины СМИ страны и потеря более 6 тысяч рабочих мест – катастрофа для свободы прессы.