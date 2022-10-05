После взрывов на Северном потоке НАТО готовится к атаке рф на подводную инфраструктуру

15:23 05 октября Киев, Украина

Союзники по НАТО решают, как лучше защитить критически важную подводную инфраструктуру после того, как взрывы на трубопроводах «Северный поток » 1 и 2 обнажили трудности с мониторингом объектов и выявлением атак.

«У нас были теоретические опасения, что она (глубоководная инфраструктура – МТ) может быть уязвимой, но до этих взрывов в "Северном потоке" мы не видели подобных инцидентов», – приводит Bloomberg слова старшей научной сотрудницы по политике безопасности и обороны в немецком фонде Маршалла Кристины Берзины.

По ее словам, теперь потенциальные атаки на инфраструктуру под водой вызывают опасения. Подводные кабели, по которым передается около 98% интернет-данных и телефонного трафика по всему миру.



Москва может нацелиться на трубопроводы из Норвегии, по которым поставляется природный газ на континент, или на какие-то из 400 подводных кабелей, которые обеспечивают связь и обмен данными, пишет Bloomberg.



Причины взрывов на трех нитках газопроводов «Северный поток» 1 и 2 остаются неизвестными. ЕС назвал их «саботажем» и осудил, а президент рф владимир путин возложил вину за произошедшее на «англосаксов». Официальные расследования инцидента проводят власти Дании, Швеции и Германии.



При этом аналитики обращали внимание, что у россии есть как технические средства для совершения подобной диверсии, так и знание, где расположена подводная инфраструктура. Так, например, российские военные корабли часто замечали рядом с маршрутами пролегания кабелей или трубопроводов.



Страны НАТО развернули военные корабли и самолеты для наблюдения за Балтийским и Северным морями после взрывов на «Северных потоках». Норвегия и Италия усилили защиту энергетических объектов и стратегических трубопроводов, но у стран мало средств для предотвращения саботажа.



НАТО еще в 2020 году подчеркивало уязвимость подводной инфраструктуры в Европе.

«Важно понимать, что большинство этих кабелей находятся в частной собственности, и общеизвестно, где они находятся», – сказал тогда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» 1 и 2 были «типичными признаками гибридной войны», считает аналитик Польского института международных отношений Войцех Лоренц.

«Даже если мы не знаем, кто стоит за атаками, россия может использовать это в своих целях», – сказал Лоренц.

По его мнению, так россия добивается отмены санкций и отвлекает внимание от аннексии украинских территорий.



Реакция НАТО на взрывы будет носить ограниченный характер, поскольку повреждение трубопровода произошло в экономических зонах Швеции и Дании, а не в их территориальных водах. Однако страны – члены Североатлантического альянса могут ввести дополнительные санкции против россии или увеличить военную помощь Украине, если будет доказано, что за взрывами на газопроводах стоит москва.