После выхода фильма Netflix о мошеннике из Tinder, его профиль в приложении заблокировали

Мобильное приложение для знакомств Tinder заблокировало аккаунт пользователя Саймона Левиева, который стал главным героем документальной ленты о мошенничестве на платформе.
Об этом сообщает Variety.
Лента "Аферист из Tinder" режиссера Фелисити Моррис вышла на стриминговой платформе Netflix 2 февраля. В ней Пернилла Шехольм, Сесилия Фелльхой и Эйлин Шарлотта рассказали о том, как стали жертвами мошенника по имени Шимон Хают, выдававшего себя за Саймона Левиева – якобы сына известного израильского филантропа, имеющего девять детей.
Об этом сообщает Variety.
Лента "Аферист из Tinder" режиссера Фелисити Моррис вышла на стриминговой платформе Netflix 2 февраля. В ней Пернилла Шехольм, Сесилия Фелльхой и Эйлин Шарлотта рассказали о том, как стали жертвами мошенника по имени Шимон Хают, выдававшего себя за Саймона Левиева – якобы сына известного израильского филантропа, имеющего девять детей.
Хают знакомился с женщинами через приложение Tinder, предлагал встречаться, но вскоре начинал под разными предлогами требовать деньги. Например, рассказывал, что его жизни угрожает опасность. Когда мужчина получал средства от жертв, то исчезал. В общей сложности, как сообщает издание USA Today, благодаря этой схеме аферист получил 10 миллионов долларов.
На момент съемки фильма профиль Хаюта в приложении для знакомств был активен, как и страница в инстаграмме. Однако в настоящее время оба профиля заблокированы.
В 2019 году мужчина провел пять месяцев с 15-месячного срока заключения в Израиле. Приговор он получил за склонение женщин к передаче денег. Выпустили его раньше, ведь в стране начала действовать программа по сокращению количества заключенных в связи с пандемией коронавируса.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии