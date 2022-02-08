После выхода фильма Netflix о мошеннике из Tinder, его профиль в приложении заблокировали

15:41 08 Февраль Киев, Украина





Об этом сообщает Variety.



Лента "Аферист из Tinder" режиссера Фелисити Моррис вышла на стриминговой платформе Netflix 2 февраля. В ней Пернилла Шехольм, Сесилия Фелльхой и Эйлин Шарлотта рассказали о том, как стали жертвами мошенника по имени Шимон Хают, выдававшего себя за Саймона Левиева – якобы сына известного израильского филантропа, имеющего девять детей. Мобильное приложение для знакомств Tinder заблокировало аккаунт пользователя Саймона Левиева, который стал главным героем документальной ленты о мошенничестве на платформе.Об этом сообщает Variety.Лента "Аферист из Tinder" режиссера Фелисити Моррис вышла на стриминговой платформе Netflix 2 февраля. В ней Пернилла Шехольм, Сесилия Фелльхой и Эйлин Шарлотта рассказали о том, как стали жертвами мошенника по имени Шимон Хают, выдававшего себя за Саймона Левиева – якобы сына известного израильского филантропа, имеющего девять детей.

Хают знакомился с женщинами через приложение Tinder, предлагал встречаться, но вскоре начинал под разными предлогами требовать деньги. Например, рассказывал, что его жизни угрожает опасность. Когда мужчина получал средства от жертв, то исчезал. В общей сложности, как сообщает издание USA Today, благодаря этой схеме аферист получил 10 миллионов долларов.