После вторжения в Украину россию покинули более 20 тысяч евреев

19:46 17 августа Киев, Украина

Около 20,5 тысячи евреев уехали из россии после её вторжения в Украину. До войны в россии жили 165 тысяч евреев, таким образом, страну покинул каждый восьмой. 
 
Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Еврейское агентство "Сохнут", которое помогает евреям в репатриации.
 
Многие российские евреи выступают против войны и "больше не чувствуют себя в безопасности", пишет Би-би-си.
"Я чувствовал, что должен что-то сделать, чтобы показать свою полную непричастность и несогласие с вторжением в Украину. Но я бы подверг себя опасности, если бы сделал это, оставаясь в москве", – сказал бывший главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт. Он уехал из россии через две недели после начала войны.
Несомненно, призрак исторических преследований евреев замаячил в умах многих из тех, кто является частью этой массовой миграции, и тех, кто все еще пытается выбраться из россии.
"Каждый раз, когда что-то происходит в россии, какие-то потрясения, какие-то перемены, евреи всегда в опасности", – считает специалист по еврейской истории в россии Анна Штерншис.