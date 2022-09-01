После вторжения в Украину россию покинули более 20 тысяч евреев

19:46 17 августа Киев, Украина

Около 20,5 тысячи евреев уехали из россии после её вторжения в Украину. До войны в россии жили 165 тысяч евреев, таким образом, страну покинул каждый восьмой.

Многие российские евреи выступают против войны и "больше не чувствуют себя в безопасности", пишет Би-би-си.

"Я чувствовал, что должен что-то сделать, чтобы показать свою полную непричастность и несогласие с вторжением в Украину. Но я бы подверг себя опасности, если бы сделал это, оставаясь в москве", – сказал бывший главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт. Он уехал из россии через две недели после начала войны.

Несомненно, призрак исторических преследований евреев замаячил в умах многих из тех, кто является частью этой массовой миграции, и тех, кто все еще пытается выбраться из россии.