После вторжения в Украину россию покинули более 20 тысяч евреев

Около 20,5 тысячи евреев уехали из россии после её вторжения в Украину. До войны в россии жили 165 тысяч евреев, таким образом, страну покинул каждый восьмой.
Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Еврейское агентство "Сохнут", которое помогает евреям в репатриации.
Многие российские евреи выступают против войны и "больше не чувствуют себя в безопасности", пишет Би-би-си.
Несомненно, призрак исторических преследований евреев замаячил в умах многих из тех, кто является частью этой массовой миграции, и тех, кто все еще пытается выбраться из россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии