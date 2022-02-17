После штурма Капитолия в США увольняются полицейские

Американские СМИ рассказали о влияние штурма Капитолия на ситуацию в стране. В частности, было отмечено, что из полиции уволилось около 70 человек. Это случилось после того, как сторонники Дональда Трампа штурмовали президентскую резиденцию.

Глава профсоюза полиции Капитолия Гус Папатанасиу заявил, что люди идут из департамента из-за перспективы более длительных рабочих дней и травматических последствий январских и апрельских событий.

«По ночам мне не дает спать не проблема найма и обучения новых полицейских, а содержание тех полицейских, которые у нас сейчас есть», - сказал он.

Штурм Капитолия произошел 6 января. Сторонники Трампа ворвались в здание и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.