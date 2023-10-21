После секс-скандала о разводе заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони

После развода в семье канадского премьер-министра Джастина Трюдо прошло совсем немного времени. И вот очередной развод. Теперь расстается со своим партнером премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Это заявление она сделала после того, как на ТВ показали кадры, на которых отец ее дочери журналист Андреа Джамбруно делает непристойные предложения коллегам-женщинам. О разрыве Мэлони написала в соцсети X/Twitter.
Она отметила, что их пути разошлись уже некоторое время назад, "и пора это признать". Также премьер предостерегла всех, кто надеялся использовать ее личную жизнь против нее:
На этой неделе телекомпания Mediaset два вечера подряд показывала передачу о Джамбруно, используя закулисные клипы и аудиозаписи. На этих кадрах и аудиозаписях слышно, как Джамбруно рассказывает своим коллегам-женщинам о романе с другой коллегой и предлагает им присоединиться к их открытым отношениям втроем и вчетвером, а также настойчиво спрашивает их, есть ли у них партнер.
Мэлони и Джамбруно никогда не были женаты, но провели вместе почти десять лет и имеют общую семилетнюю дочь.
Ранее Мэлони пообещала, что Италия сделает все, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС.
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