После поражения на ЧМ-2022 во Франции начались беспорядки

Во Франции полиция задержала 277 человек за беспорядки, вызванные поражением французской сборной в финале чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает французский телеканал BFM-TV.
В Париже столкновения произошли на Елисейских полях, традиционном месте скопления болельщиков, которое по этому случаю было перекрыто для пешеходов. Всего во французской столице развернули 2750 полицейских и жандармов.
Болельщики забросали полицию бутылками и петардами, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Всего в Париже и пригороде было проведено 47 задержаний.
В Бордо беспорядки произошли на площади Виктуар. Пять человек задержали, поскольку они поджигали мусорные баки и бросали различные объекты в полицию.
В Лионе около 15 человек были задержаны за бросание предметов и причинение вреда на площади Белькур. Сотрудники полиции получили ранения.
В Ницце беспорядки произошли в центре города. Мэр города Кристиан Эстрози "самым решительным образом осудил действия злоумышленников, которые напали на полицию и подожгли мусорные баки".
18 декабря состоялся финальный матч Чемпионата мира 2022 в Катаре, в котором Франция и Аргентина смогли определить лучшего только в серии пенальти. В результате Франция потерпела поражение.
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