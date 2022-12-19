После поражения на ЧМ-2022 во Франции начались беспорядки

14:10 19 декабря Киев, Украина



Во Франции полиция задержала 277 человек за беспорядки, вызванные поражением французской сборной в финале чемпионата мира по футболу.



Об этом сообщает французский телеканал BFM-TV.



В Париже столкновения произошли на Елисейских полях, традиционном месте скопления болельщиков, которое по этому случаю было перекрыто для пешеходов. Всего во французской столице развернули 2750 полицейских и жандармов.



Болельщики забросали полицию бутылками и петардами, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Всего в Париже и пригороде было проведено 47 задержаний.





В Бордо беспорядки произошли на площади Виктуар. Пять человек задержали, поскольку они поджигали мусорные баки и бросали различные объекты в полицию.





В Лионе около 15 человек были задержаны за бросание предметов и причинение вреда на площади Белькур. Сотрудники полиции получили ранения.



В Ницце беспорядки произошли в центре города. Мэр города Кристиан Эстрози "самым решительным образом осудил действия злоумышленников, которые напали на полицию и подожгли мусорные баки".



18 декабря состоялся финальный матч Чемпионата мира 2022 в Катаре, в котором Франция и Аргентина смогли определить лучшего только в серии пенальти. В результате Франция потерпела поражение.





