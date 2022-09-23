После объявления частичной мобилизации в рф пытались поджечь 5 военкоматов

С начала частичной мобилизации в россии пытались поджечь как минимум пять военкоматов, также участились случаи пожаров в административных зданиях.
Об этом сообщают росСМИ.
В ночь на 23 сентября неизвестные бросили в окно военкомата в Хабаровске коктейль Молотова. Полицейским дали распоряжение проверять порядок у районных военкоматов каждые два часа.
Ранее пытались сжечь военкомат в городе Свободный в Амурской области. По данным издания, известны случаи поджогов в Петербурге, Гае Оренбургской области, а также селе Кыра в Забайкалье.
Кроме того, в россии участились пожары в административных зданиях. В ночь на 23 сентября пожар произошел в мэрии Камышина в Волгоградской области, а также в доме культуры в поселке Целинный на Алтае, где находится администрация сельсовета.
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