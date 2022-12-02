После недели протестов Китай планирует ослабить коронавирусные ограничения - СМИ

14:59 02 декабря Киев, Украина





К такому решению страну подтолкнули массовые протесты против жестких карантинных ограничений.



В Китае уровень заболеваемости по всей стране остается близким к рекордно высокому уровню. Но в последние дни некоторые города отменили карантин, а чиновник сказал, что способность вируса вызывать заболевание ослабевает, пишет Reuters.



Органы здравоохранения, объявив о смягчении в своих регионах, не упомянули о протестах – самой большой демонстрации гражданского неповиновения в Китае за многие годы. Она варьировалась от вече при зажженных свечах в Пекине до уличных столкновений с полицией в Гуанчжоу.



Меры, которые должны быть объявлены, включают сокращение использования массового тестирования и регулярных тестов на нуклеиновые кислоты. Также речь пойдет о разрешении домашней изоляции для положительных случаев и тесных контактов при определенных условиях, сообщили источники.



Это будет сильно отличаться от предыдущих протоколов, когда целые общины блокировались, иногда на неделе, даже после одного положительного случая.



Разочарование карантинными ограничениями в КНР на прошлой неделе привело к беспрецедентным демонстрациям публичного неповиновения в материковом Китае с тех пор, как президент Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, отмечает Reuters. Беспорядки происходят на фоне вступления китайской экономики в новую эру гораздо более медленного роста, чем десятилетиями до этого.



Что известно о протестах в Китае

Непосредственным толчком к демонстрациям стал смертельный пожар в Урумче, столице Синьцзяна, на крайнем северо-западе Китая в четверг. Тогда 10 человек, в том числе трое детей, погибли из-за того, что пожарные службы не смогли добраться до жилого дома, охваченного огнем.



Жители обвинили в этом меры, связанные с карантином. Китайские чиновники же отрицали, что в этом виноваты ограничения, связанные с COVID-19, и заявили, что "способность некоторых жителей спасать себя была слишком слабой", - это вызвало волну гнева в китайских соцсетях.



Жители Урумчи, одного из самых жестко контролируемых городов Китая в результате масштабных мер безопасности, вышли на акцию протеста в пятницу, 25 ноября. В субботу и воскресенье протесты распространились. Китай намерен объявить о смягчении своих карантинных ограничений по COVID-19 , а также сократить массовое тестирование. Это произойдет в ближайшие дни, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.К такому решению страну подтолкнули массовые протесты против жестких карантинных ограничений.В Китае уровень заболеваемости по всей стране остается близким к рекордно высокому уровню. Но в последние дни некоторые города отменили карантин, а чиновник сказал, что способность вируса вызывать заболевание ослабевает, пишет Reuters.Органы здравоохранения, объявив о смягчении в своих регионах, не упомянули о протестах – самой большой демонстрации гражданского неповиновения в Китае за многие годы. Она варьировалась от вече при зажженных свечах в Пекине до уличных столкновений с полицией в Гуанчжоу.Меры, которые должны быть объявлены, включают сокращение использования массового тестирования и регулярных тестов на нуклеиновые кислоты. Также речь пойдет о разрешении домашней изоляции для положительных случаев и тесных контактов при определенных условиях, сообщили источники.Это будет сильно отличаться от предыдущих протоколов, когда целые общины блокировались, иногда на неделе, даже после одного положительного случая.Разочарование карантинными ограничениями в КНР на прошлой неделе привело к беспрецедентным демонстрациям публичного неповиновения в материковом Китае с тех пор, как президент Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, отмечает Reuters. Беспорядки происходят на фоне вступления китайской экономики в новую эру гораздо более медленного роста, чем десятилетиями до этого.Непосредственным толчком к демонстрациям стал смертельный пожар в Урумче, столице Синьцзяна, на крайнем северо-западе Китая в четверг. Тогда 10 человек, в том числе трое детей, погибли из-за того, что пожарные службы не смогли добраться до жилого дома, охваченного огнем.Жители обвинили в этом меры, связанные с карантином. Китайские чиновники же отрицали, что в этом виноваты ограничения, связанные с COVID-19, и заявили, что "способность некоторых жителей спасать себя была слишком слабой", - это вызвало волну гнева в китайских соцсетях.Жители Урумчи, одного из самых жестко контролируемых городов Китая в результате масштабных мер безопасности, вышли на акцию протеста в пятницу, 25 ноября. В субботу и воскресенье протесты распространились.

28 ноября стало известно, что власти Китая начали вводить в крупные города полицейские подразделения и технику для подавления протестов против "политики нулевой терпимости" в COVID-19. По данным CNN, протесты охватили не менее 16 крупных городов Китая.



В частности, 28 ноября китайские власти вывели большое количество полицейских подразделений на улице Пекина. Также полиция прибегла к активным действиям в Шанхае. Кроме того, китайские власти вывели полицию и на улицы других крупных городов, в частности, Чэнду и Уханя.



Участники демонстраций в китайских городах выкрикивали и антиправительственные лозунги — "долой Компартию" и "долой Си Цзиньпина".