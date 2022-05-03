После месяца перерыва Макрон позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 мая впервые за более чем месяц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает Le Parisien, об этом объявили в Елисейском дворце.
Разговор, в котором говорилось об Украине, начался около полудня и длился более двух часов. Это первый разговор лидеров с 29 марта – после появления информации о зверствах российских военных в пригородах Киева и после переизбрания Макрона на второй срок.
Российская сторона уже сообщила, что Путин рассказывал о позиции РФ в переговорах с Украиной и уверял, что Россия "открыта к диалогу", несмотря на "неготовность Киева к серьезной работе".
Разговор, в котором говорилось об Украине, начался около полудня и длился более двух часов. Это первый разговор лидеров с 29 марта – после появления информации о зверствах российских военных в пригородах Киева и после переизбрания Макрона на второй срок.
Российская сторона уже сообщила, что Путин рассказывал о позиции РФ в переговорах с Украиной и уверял, что Россия "открыта к диалогу", несмотря на "неготовность Киева к серьезной работе".
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