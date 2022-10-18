После экспроприации американская ExxonMobil «благополучно покинула рф»

13:45 18 октября Киев, Украина

Крупнейшая нефтяная компания США ExxonMobil покинула россию, после того как у нее экспроприировали активы на $4 млрд в соответствии с указом путина.

"Мы благополучно ушли из россии после экспроприации", - заявили в компании.

Уход Exxon Mobil в таких обстоятельствах повышает вероятность предъявления судебных претензий россии на миллиарды долларов. В апреле компания списала $4,6 млрд в виде доналоговых потерь от прекращения бизнеса в россии, это списание было во многом связано как раз с «Сахалином-1».



В марте Exxon Mobil сообщила, что намерена выйти из проекта, где она была оператором и владела долей в 30%. А 7 октября владимир путин подписал указ о создании нового оператора, управлять которым будет «Роснефть».



Иностранные акционеры «Сахалина-1» должны в течение месяца уведомить правительство, согласны ли они сохранить свои доли в собственности. Exxon Mobil не планирует этого делать, сказал человек, знакомый с решением компании.



Другими акционерами являются «Роснефть», индийская ONGC Videsh и японская Sodeco. Индия и Япония стараются сохранить энергетические связи с россией и могут остаться в проекте.



До начала войны в Украине производство на «Сахалине-1» составляло около 200 000 баррелей в сутки, но после введения западными странами санкций против россии оно упало примерно до 10 000 баррелей. Exxon Mobil ранее сообщала, что поддерживает минимальный уровень добычи, чтобы обеспечивать поставки топлива на местный рынок.



Компания также говорила, что намерена продать свою долю. Ее заявление об экспроприации намекает на возможную попытку отсудить потери в международных судах.

«Мы приложили все усилия, чтобы найти общий язык с российским правительством и другими акционерами», — говорится в ее заявлении.

В нем также отмечается, что у компании сохраняются юридические возможности в рамках соглашения о разделе продукции и международного арбитражного права.



Exxon Mobil судилась с правительством Венесуэлы после того, как ее тогдашний президент Уго Чавес конфисковал активы компании в 2007 г.