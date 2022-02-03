После атаки в Йемене США направят военный корабль и истребители в ОАЭ

12:10 02 Февраль Киев, Украина

Соединенные Штаты развернут ракетный эсминец и современные истребители, чтобы помочь защитить Объединенные Арабские Эмираты после серии ракетных атак йеменских повстанцев, говорится в заявлении США в среду.



Развертывание для «помощи Развертывание для «помощи ОАЭ в борьбе с текущей угрозой» последовало за телефонным разговором между министром обороны Ллойдом Остином и наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном, сообщило посольство США в ОАЭ.



ОАЭ, входящие в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, сражающуюся с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами в Йемене, в прошлом месяце подверглись трем ракетным обстрелам, в результате первого из которых погибли трое нефтяников.



В заявлении говорится, что эсминец с управляемыми ракетами USS Cole будет сотрудничать с ВМС ОАЭ и совершит заход в порт Абу-Даби. Также на территории ОАЭ США разместят истребители пятого поколения.



