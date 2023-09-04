После ареста и публикации фото из тюрьмы рейтинг Трампа вырос

10:30 26 августа Киев, Украина

Эпатажный Дональд Трамп способен влиять на избирателей своим шокирующим поведением. Так, по данным опроса, проведенного Reuters и Ipsos, Трамп сумел увеличить свой отрыв в борьбе за должность кандидата в президенты от Республиканской партии. Для этого ему стоило лишь опубликовать свое фото из тюрьмы после его формального ареста.

После того, как бывший президент был арестован и освобожден под залог в штате Джорджия, 52 процента республиканцев заявили, что предпочитают его как кандидата в президенты. В августе рейтинг был 47 процентов.

Вторым в списке от республиканцев Рон ДеСантис, его поддерживают 13 процентов.

Reuters пишет, что в гипотетическом противостоянии между президентом Джо Байденом и Трампом, Трамп набирает 38% против 32% у Байдена. Остальные респонденты сказали, что не уверены, что будут голосовать или выберут кого-то другого.

Напомним, 23 августа Трамп сдался по формальной процедуре в тюрьме округа Фултон штата Джорджия по более чем десяти обвинениям, связанным с его попытками отменить результаты президентских выборов в штате в 2020 году.

Трамп провел в тюрьме чуть более 20 минут для оформления документов и вышел под залог в 200 тысяч долларов. У него взяли отпечатки пальцев и сделали тюремное фото.

Президент США Джо Байден по просьбе журналистов прокомментировал фото Трампа, сделанное в тюрьме, и назвал его "красивым парнем".