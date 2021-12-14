После аннексии Крыма Путину нужны "новые победы" - Минобороны Эстонии

С момента аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова прошло 7 лет, теперь режиму Путина нужна новая "история успеха".
Об этом заявил глава министерства обороны Эстонии Калле Лаанет.
По его мнению, полученный на тренировках опыт Россия затем старается применять на практике. Так министр напомнил, что крупные учения России в 2008 и 2014 годах обернулись агрессией против Грузии и Украины. И сейчас, несмотря на экономические трудности, военный потенциал и боеспособность, внешнеполитические цели были и останутся главным приоритетом Москвы.
Он считает, что в связи с этим «в ближайшие годы Эстония должна приложить еще большие усилия для укрепления своей военной обороны как самостоятельно, так и в сотрудничестве с союзниками».
Глава министерства обороны Эстонии сказал об этом, выступая с докладом в Рийгикогу (парламент Эстонии), где обсуждалось стабильное развитие государственной военной обороны.
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