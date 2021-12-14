После аннексии Крыма Путину нужны "новые победы" - Минобороны Эстонии

20:15 24 Март Киев, Украина

С момента аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова прошло 7 лет, теперь режиму Путина нужна новая "история успеха".

Об этом заявил глава министерства обороны Эстонии Калле Лаанет.

«Стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, еще раз демонстрируют реальные военные планы России», - отметил Лаанет.

По его мнению, полученный на тренировках опыт Россия затем старается применять на практике. Так министр напомнил, что крупные учения России в 2008 и 2014 годах обернулись агрессией против Грузии и Украины. И сейчас, несмотря на экономические трудности, военный потенциал и боеспособность, внешнеполитические цели были и останутся главным приоритетом Москвы.

«Прошло семь лет с момента незаконной оккупации Крыма, и режиму Путина нужна новая история успеха. По этой причине считается, что Россия может взять на себя новые риски и при возможности отправиться в новую авантюру», - сказал глава минобороны Эстонии.

Он считает, что в связи с этим «в ближайшие годы Эстония должна приложить еще большие усилия для укрепления своей военной обороны как самостоятельно, так и в сотрудничестве с союзниками».

«Эстонии необходимо как можно скорее восполнить пробелы и недостатки в ключевых оборонных возможностях, поскольку уязвимость делает особенно маленькую страну мишенью», - считает Лаанет.

Глава министерства обороны Эстонии сказал об этом, выступая с докладом в Рийгикогу (парламент Эстонии), где обсуждалось стабильное развитие государственной военной обороны.