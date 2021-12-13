После 100 000 смертей в Италии ввели локдаун

11:08 15 Март Киев, Украина

Рост заболеваемости коронавирусом среди местного населения Италии, заставил пойти Минздрав на вынужденные меры - с 15 марта в стране введен локдаун

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 15 марта.



Министр здравоохранения Роберто Сперанца выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью начнет улучшаться со второй половины весны благодаря суровым ограничительным мерам и постепенному росту количества вакцинированных. При этом, по его словам, ближайшие недели в Италии "будут крайне нелегкими".



Отметим, что с 15 марта в густонаселенных регионах Италии закрывают магазины, рестораны и школы. Жители городов должны будут оставаться дома, за исключением поездок на работу, случаев, связанных с состоянием здоровья или другими важными обстоятельствами. Дополнительные ограничения продлятся до Пасхи, а в течение трех пасхальных дней, с 3 по 5 апреля, вся страна перейдет в красную зону карантина.