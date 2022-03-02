Посла Беларуси в Молдове вызвали в МИД из-за карты на Совбезе

16:05 02 Март Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба МИД Молдовы



На карте показаны красные стрелки, предположительно, соответствующие направлениям вторжения российских войск в Украину. Одна из них указывает на территорию Молдовы со стороны юга Украины и Приднестровья. МИД Молдавии вызвал посла Беларуси после того, как на заседании Совета безопасности в Минске 1 марта была продемонстрирована карта военных действий в Украине с красной стрелкой, указывающей на молдавскую территорию.Об этом сообщила пресс-служба МИД МолдовыНа карте показаны красные стрелки, предположительно, соответствующие направлениям вторжения российских войск в Украину. Одна из них указывает на территорию Молдовы со стороны юга Украины и Приднестровья.

Сама территория Украины на карте разделена на четыре части с надписями «зона ответственности ОГВ».