Посла Беларуси в Молдове вызвали в МИД из-за карты на Совбезе

МИД Молдавии вызвал посла Беларуси после того, как на заседании Совета безопасности в Минске 1 марта была продемонстрирована карта военных действий в Украине с красной стрелкой, указывающей на молдавскую территорию.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Молдовы
На карте показаны красные стрелки, предположительно, соответствующие направлениям вторжения российских войск в Украину. Одна из них указывает на территорию Молдовы со стороны юга Украины и Приднестровья.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Молдовы
На карте показаны красные стрелки, предположительно, соответствующие направлениям вторжения российских войск в Украину. Одна из них указывает на территорию Молдовы со стороны юга Украины и Приднестровья.
Сама территория Украины на карте разделена на четыре части с надписями «зона ответственности ОГВ».
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