Посетитель Лувра измазал тортом «Мону Лизу»

09:59 30 мая Киев, Украина

В парижском Лувре измазали тортом «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи. Это сделал неизвестный мужчина в инвалидном кресле и парике.

Изначально мужчина попытался разбить защитное пуленепробиваемое стекло, однако позже измазал его десертом и раскидал в зале лепестки роз. Полотно в результате действий вандала не пострадало, он задержан французской полицией.



При этом он выкрикивал призывы задуматься о будущем планеты, которой грозит уничтожение, и кричал, что художники должны думать о Земле.





Как уточняет издание Daily Wire, мужчина попытался повредить «Джоконду», чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Во время совершения правонарушения он призывал «сохранить планету».

«Мона Лиза» не раз подвергалась нападениям. В 2009 году россиянка бросила в картину кружку с чаем — предположительно, из-за того, что ей отказались предоставить французское гражданство. В 1974 году в Токио посетительница выставки в инвалидной коляске попыталась запачкать полотно красной краской, протестуя против отсутствия условий для инвалидов. В 50-х годах ХХ века в картину бросали камень и серную кислоту. В 1911 году «Джоконда» была украдена, а нашли ее только через несколько лет.