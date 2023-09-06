Посещение путиным военного штаба в Ростове-на-Дону - росСМИ

08:09 19 августа Киев, Украина

В подражание украинскому президенту Зеленскому, российский президент организовал свой визит к командованию армии на юге рф. Следует отметить, что этот якобы визит произошел в темное время суток в ночь на субботу, 19 августа.

По сообщению российских СМИ, президент рф Владимир путин якобы приехал в Ростов-на-Дону, где провел совещание в военном штабе, из которого оккупанты управляют боевыми действиями в Украине.

Сообщается, что путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС рф Валерия Герасимова, командующих направлений и других офицеров.

Также в соцсетях появилось видео прибытия путина в штаб, где его встретил Герасимов.

Ранее в Госдепе США оценили возможность ареста путина, заявив, что если арест произойдет, это случиться скорее тогда, когда глава Кремля уже не будет президентом.