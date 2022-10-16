Португалия выделит Украине шесть вертолетов "Камов"

Португалия решила предоставить Украине шесть вертолетов "Камов" советского производства, которые были лишены лицензии на эксплуатацию из-за введенных против россии санкций.
Об этом в четверг объявила министр обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.
Она подчеркнула, что вертолеты будут "чрезвычайно полезными для Украины, и наши украинские коллеги были очень благодарны за оказанную помощь". Один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому украинская сторона должна отремонтировать его, уточнила глава португальского Минобороны.
Идея заключается в том, чтобы передача техники состоялась "как можно быстрее", отметила Каррейрас.
Также она подтвердила готовность Португалии участвовать в тренировочной миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, но формы такого участия еще обсуждаются.
Португалия уже передала Украине определенные виды техники, вооружение, боеприпасы, бронетехнику, системы связи и беспилотники, медицинские средства, а также выразила готовность принимать беженцев и раненых бойцов и тренировать украинских военнослужащих.
Идея заключается в том, чтобы передача техники состоялась "как можно быстрее", отметила Каррейрас.
Также она подтвердила готовность Португалии участвовать в тренировочной миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, но формы такого участия еще обсуждаются.
Португалия уже передала Украине определенные виды техники, вооружение, боеприпасы, бронетехнику, системы связи и беспилотники, медицинские средства, а также выразила готовность принимать беженцев и раненых бойцов и тренировать украинских военнослужащих.
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