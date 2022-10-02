Португалия стала первой страной, изменившей трудовое законодательство из-за COVID-19

08:35 10 ноября Киев, Украина

Португалия первой в Европе на законодательном уровне запретила компаниям звонить по телефону работникам в нерабочие часы, обязала их частично компенсировать плату за "коммуналку", а также предоставила родителям детей в возрасте до восьми лет право перейти на удаленную работу без согласований с руководством.

Об этом сообщают Associated Press и Euronews .

В сообщении уточняется, что работающим дистанционно сотрудникам должны компенсировать часть затрат на электричество и интернет. Если же эти требования будут нарушаться, работодателей будут ждать штрафные санкции.

Также компаниям запретили мониторить активность работающих из дома.

В то же время работодатели обязаны по меньшей мере один раз в два месяца проводить офлайн-мероприятия: таким образом, в стране борются с чувством изоляции, которое может возникать во время дистанционной работы.

Новые правила распространяются на компании со штатом от 10 человек и больше.

Итак, Португалия стала первой европейской страной, изменившей трудовое законодательство из-за коронавируса.