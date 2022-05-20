Португалия и Польша помогут Украине вступить в ЕС

18:54 20 мая Киев, Украина

К членству ЕС Украину помогут приблизить Польша и Португалия.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

"Если некоторые страны ЕС будут резко протестовать, мы вместе с Португалией хотим разработать соответствующий пакет, который был бы привлекателен для Украины и показывал бы место Украины в ЕС", - отметил Моравецкий.

Польский премьер отметил, что Польша и Португалия "расположены на двух концах континента, но эта встреча свидетельствует о единстве Европы, которое мы давно не видели". Он также добавил, что Польша и Португалия разделяют мнение, что Европа должна отказаться от импорта российских энергоносителей.

"Нам нужно идти дальше в плане санкций", – сказал Моравецкий.



Кошта подчеркнул, что лидеры ЕС не должны соблюдать негибкие правила, а должны быть "прагматическими и реагировать на текущие события".



Оба премьера выразили полную поддержку Украины в военной, экономической и гуманитарной сферах.