Португалия и Польша помогут Украине вступить в ЕС

К членству ЕС Украину помогут приблизить Польша и Португалия.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.
Польский премьер отметил, что Польша и Португалия "расположены на двух концах континента, но эта встреча свидетельствует о единстве Европы, которое мы давно не видели". Он также добавил, что Польша и Португалия разделяют мнение, что Европа должна отказаться от импорта российских энергоносителей.
Кошта подчеркнул, что лидеры ЕС не должны соблюдать негибкие правила, а должны быть "прагматическими и реагировать на текущие события".
Оба премьера выразили полную поддержку Украины в военной, экономической и гуманитарной сферах.
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