Пора Европе осознать враждебность России, заявил Премьер Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий полагает, что диалог с Россией бесполезен, а Европа должна осознать враждебность этой страны. Об этом он написал в Twitter 3 сентября.



"Грузия – 2008-й, Крым и Донбасс – с 2014-го, МН17, Солсбери – 2018-й, Берлин – 2019-й, Навальный – 2020-й. Сколько тревожных звонков нам еще необходимо для того, чтобы наконец осознать, что мы имеем дело с враждебным режимом?" – написал Моравецкий.



Польский премьер выразил мнение, что такие слова, как "диалог", "партнерство" и "компромисс", для РФ чужды.



"Время сделать выводы [в отношении России]", – добавил он.



Российский ученый, один из разработчиков боевого отравляющего вещества



"Это всегда вопрос, почему не умер. Может быть, добавили такое количество, чтобы не умер. Может быть, цель была не убить, а вывести из строя и оставить инвалидом", – предположил специалист. "Грузия – 2008-й, Крым и Донбасс – с 2014-го, МН17, Солсбери – 2018-й, Берлин – 2019-й, Навальный – 2020-й. Сколько тревожных звонков нам еще необходимо для того, чтобы наконец осознать, что мы имеем дело с враждебным режимом?" – написал Моравецкий.Польский премьер выразил мнение, что такие слова, как "диалог", "партнерство" и "компромисс", для РФ чужды."Время сделать выводы [в отношении России]", – добавил он.Российский ученый, один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов предположил, что против Навального могли применить "Новичок" под кодовым названием А-261 – это твердое вещество, возможно, в виде порошка. По словам Мирзаянова, достаточно нескольких миллиграмм, чтобы убить им человека. Ученый также сказал, что ему неизвестны случаи полного восстановления людей после отравления нервно-паралитическими отравляющими веществами."Это всегда вопрос, почему не умер. Может быть, добавили такое количество, чтобы не умер. Может быть, цель была не убить, а вывести из строя и оставить инвалидом", – предположил специалист.