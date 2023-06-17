Популярность украинской клубники: обвал рынка и длинные очереди в Польше

По информации издания Wprost, люди вынуждены стоять в очереди до полутора часов на продовольственных рынках польских городов, чтобы приобрести украинскую клубнику, которая стоит всего 5-6 злотых за килограмм, в два раза дешевле, чем местная клубника.
Польские садоводы и фермеры настаивают, чтобы правительство прекратило импорт украинской клубники, указывая на отсутствие фитосанитарного контроля при ее поставках на рынок.
Мирослав Малишевский, президент Польской ассоциации садоводов, подчеркнул, что внедрение украинской клубники на польский рынок создает угрозу краха фруктовой индустрии.
Открытость рынка делает польских предпринимателей неконкурентоспособными из-за значительно низкой себестоимости производства клубники в Украине по сравнению с Польшей.
Помимо проблем с розничными продажами клубники, более серьезная ситуация возникает в перерабатывающей отрасли. Польские производители замороженных продуктов, клубничного сока и пюре снижают закупки отечественных фруктов, так как предпочитают приобретать более дешевую украинскую клубнику.
Профсоюзные активисты отмечают, что проверок украинской клубники на границе с Польшей либо практически нет, либо они проводятся в незначительном объеме.
Производители выражают беспокойство относительно того, что импортированная из Украины клубника может не соответствовать требованиям безопасности. Они настаивают на остановке и проверке каждой партии клубники из Украины, особенно на наличие остатков пестицидов.
Президент Ассоциации польских садоводов обратился к министру сельского хозяйства с просьбой о срочных мерах и ограничении импорта клубники из Украины.
Он также подчеркнул, что польские компании закупают украинскую клубнику оптом для дальнейшей перепродажи в странах Европейского союза, выдавая ее за польскую. Однако, если окажется, что такая клубника не соответствует стандартам ЕС, это нанесет ущерб польским садоводам, приведет к обвалу рынка и создаст кризис в фруктовой отрасли.
Министерство сельского хозяйства относится к ситуации менее критически. В своем ответе на запрос издания, оно указывает, что анализ торговых данных показывает, что основной импорт свежей клубники в Польшу происходит из государств-членов Европейского Союза, в основном из Испании и Греции.
Польские садоводы и фермеры настаивают, чтобы правительство прекратило импорт украинской клубники, указывая на отсутствие фитосанитарного контроля при ее поставках на рынок.
Мирослав Малишевский, президент Польской ассоциации садоводов, подчеркнул, что внедрение украинской клубники на польский рынок создает угрозу краха фруктовой индустрии.
Открытость рынка делает польских предпринимателей неконкурентоспособными из-за значительно низкой себестоимости производства клубники в Украине по сравнению с Польшей.
Помимо проблем с розничными продажами клубники, более серьезная ситуация возникает в перерабатывающей отрасли. Польские производители замороженных продуктов, клубничного сока и пюре снижают закупки отечественных фруктов, так как предпочитают приобретать более дешевую украинскую клубнику.
Профсоюзные активисты отмечают, что проверок украинской клубники на границе с Польшей либо практически нет, либо они проводятся в незначительном объеме.
Производители выражают беспокойство относительно того, что импортированная из Украины клубника может не соответствовать требованиям безопасности. Они настаивают на остановке и проверке каждой партии клубники из Украины, особенно на наличие остатков пестицидов.
Президент Ассоциации польских садоводов обратился к министру сельского хозяйства с просьбой о срочных мерах и ограничении импорта клубники из Украины.
Он также подчеркнул, что польские компании закупают украинскую клубнику оптом для дальнейшей перепродажи в странах Европейского союза, выдавая ее за польскую. Однако, если окажется, что такая клубника не соответствует стандартам ЕС, это нанесет ущерб польским садоводам, приведет к обвалу рынка и создаст кризис в фруктовой отрасли.
Министерство сельского хозяйства относится к ситуации менее критически. В своем ответе на запрос издания, оно указывает, что анализ торговых данных показывает, что основной импорт свежей клубники в Польшу происходит из государств-членов Европейского Союза, в основном из Испании и Греции.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии