Помпео: Выводы ООН относительно ликвидации американцами генерала Сулеймани ложные

Госсекретарь США

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" Мы отвергаем доклад и мнения, обнародованные сегодня (в четверг - прим. ТАСС) спецдокладчиком ООН Калламар . Выводы госпожи Калламар являются ложными " , - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепартамента.



По мнению Помпео, удар, в результате которого был убит Сулеймани, " был ответом на эскалацию серии вооруженных нападений, совершенных в предшествующие месяцы Ираном " . Как утверждает глава американского внешнеполитического ведомства, этот удар " был нанесен , чтобы удержать Иран от начала или поддержки дальнейших атак против США и американских интересов, а также для того, чтобы ослабить возможности " Аль-Кудс " .



Госсекретарь добавил, что " США транспарентны относительно основ международного права " в вопросе нанесения удара. " Как мы подчеркнули 8 января 2020 года в письме, направленном СБ ООН в соответствии со статьей 51 Устава ООН, удар был предпринят при осуществлении неотъемлемого права США на самооборону " , - подытожил Помпео.



В четверг Калламар на проходящей в Женеве 44-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что " уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани было нарушением устава ООН, регулирующего использование силы, и произвольным убийством " .

Ликвидация Сулеймани

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 29 декабря прошлого года после нескольких ударов ВВС США по пяти объектам группировки " Катаиб Хезболлах " в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских лиц.



3 января Министерство обороны США сообщило о ликвидации Сулеймани в районе аэропорта Багдада. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Соединенные Штаты возложили на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде.