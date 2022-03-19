Помпео попросил Лукашенко освободить политтехнолога Шклярова

12:11 25 октября Киев, Украина

Стало известно, что во время телефонного разговора с президентом Беларуси, госсекретарь США Майкл Помпео призвал Александра Лукашенко освободить политтехнолога Виталия Шклярова и дать ему возможность выехать изстраны. Эту новость опубликовала в Twitter корреспондент CNN при ведомстве Дженнифер Ханслер.

"Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному выезду из Беларуси неправомерно задержанного гражданина США Виталия Шклярова", - написала она.

Кроме этого, по словам Ханслер, Помпео "подтвердил поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений народа Беларуси".

О том, что Лукашенко и Помпео провели телефонные переговоры, ранее сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко. По его информации, стороны "говорили о внутриполитической обстановке" в обеих странах, а также "о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь".

Известно, что политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Гомеле 29 июля - в преддверии выборов президента республики, которые прошли 9 августа. Оттуда его доставили в Минск, где политтехнологу предъявили обвинения в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского.

Шклярова отправили в СИЗО. По словам его адвоката, с участием политтехнолога проводились допросы, очные ставки и другие следственные действия. Сам Шкляров свою вину отрицал и впоследствии неоднократно жаловался на "невыносимые условия" содержания в следственном изоляторе. Выпустили Шклярова из СИЗО 19 октября.

Адвокат Шклярова Антон Гашинский заявил, что политтехнологу, освобожденному из СИЗО под домашний арест, изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Шкляров в качестве политтехнолога в разное время работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Берни Сандерса, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и телеведущей Ксении Собчак, которая выдвигалась на выборы президента России.

Напомним, силовики задержали в Минске как минимум девять девушек, участвовавших в антиправительственном женском марше в субботу, 24 октября.