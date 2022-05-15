"Помогал" самоубийцам: в Японии казнят 30-летнего мужчину

10:07 15 декабря Киев, Украина

Власти Японии приговорили 30-летнего Такахиро Сираиси к смертной казни, за убийство девяти человек из соцсетей, которые писали о своих намерениях проститься с жизнью.

Об этом сообщает ВВС.



Так, Токийский суд признан Сираиси виновным в убийстве, расчленении и хранении тел девяти человек в своей квартире недалеко от Токио.

Отмечается, что весной 2017 года, в Twitter появился новый аккаунт. Автор аккаунта писал на японском, но ник выбрал на английском. В своем профиле автор писал: "Я хочу помочь людям, которые действительно страдают. Пожалуйста, напишите мне напрямую в любое время".



Тогда он проживал в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио. Его преступления вызвали широкий резонанс в японском обществе. Кроме того, японцев шокировало то, что убийства были раскрыты случайно. Так, брат одной пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с Сираиси, в которой в том числе девушка обсуждала с ним возможность совершения суицида и искала кого-то, кто хотел бы сделать это вместе с ней. Это навело полицию на след преступника.



В ходе обысков правоохранители нашли у обвиняемого головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Сираиси признался в совершении преступлений. Он заявил, что убил стольких человек, что уже не помнит, кто есть кто.



Из девяти убитых восемь – девушки из разных префектур Японии от 15 до 26 лет. По данным следствия, не все они собирались совершить самоубийство.

Добавляется, что проблема суицидов в Японии уже много лет стоит слишком остро. В 2005 году власти страны создали штаб по предупреждению самоубийств. С тех пор число случаев ежегодно снижается, но по-прежнему - цифры остаются высокими.



Только за октябрь 2020 года в Японии зафиксировано 2153 суицида. Всего с начала января уже 17 тысяч человек покончили с собой.