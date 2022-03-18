Поляки начали вакцинировать от коронавируса бездомных

После успешной программы вакцинации на польско-украинской границе, Минздрав Польши пошел дальше и принял решение вакцинировать польских граждан без постоянного места жительства.
Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщило Польское радио.
Так, один из первых польских городов, в которых началась такая акция, стал Лодзь. Здесь также заработал мобильный пункт вакцинации бездомных, не имеющих медицинского страхования.
Для инъекций используют препарат американской компании Johnson&Johnson - Janssen. При этом прививки являются добровольными.
Как сообщается, желающие вакцинироваться могут сделать это также без наличия документа, подтверждающего личность.
Так, один из первых польских городов, в которых началась такая акция, стал Лодзь. Здесь также заработал мобильный пункт вакцинации бездомных, не имеющих медицинского страхования.
Для инъекций используют препарат американской компании Johnson&Johnson - Janssen. При этом прививки являются добровольными.
Как сообщается, желающие вакцинироваться могут сделать это также без наличия документа, подтверждающего личность.
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