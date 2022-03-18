Польское правительство оценило масштабность кибератаки "из России"

19:11 18 июня Киев, Украина

Правительство Польши утверждает, что разбойный и огромный по масштабу хакерский удар был совершен киберслужбой России. Нападению киберзлоумышлеников подверглись сайты польских министров и депутатов, пишет RMF 24.

"Анализ наших сервисов и спецслужб наших союзников позволяет однозначно констатировать, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и размах велики", - заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.

Он подчеркнул, что хакеры атаковали сайты "наиболее важных польских официальных лиц".

О хакерской атаке стало известно после взлома почты главы канцелярии премьер-министра Михала Дворчика. Он заявил, что были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях его и его супруги.

Добавим, на сайты госорганов за неделю совершили более 50 тысяч кибератак. Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения - 74%, а также фишинга - 25%.