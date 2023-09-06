Польское издание изобразило Папу Франциска в папамобиле на российском танке

О реакции Польши на пророссийское выступление понтифика на всероссийской встрече молодежи можно судить по опубликованной карикатуре на Папу. Для католической Польши это стало настоящим вызовом.
Польское издание Wprost вышло с обложкой, на которой изображен Папа Франциск в папамобиле, расположенном на шасси танка российских захватнических войск.
Обложка номера также опубликована на сайте еженедельника. На рисунке можно увидеть, что Франциск едет по разбитому от обстрелов городу на "папамобиле" - специально разработанном автомобиле для публичных поездок понтифика. На танке изображен один из символов российского вторжения – буква "Z".
Так редакция проиллюстрировала статью о скандальном заявлении Папы о "величии" россии.
Напомним, 25 августа Франциск обратился к участникам всероссийской встречи католической молодежи с речью. Он назвал их "наследниками большой страны" и призвал не забывать об этом.
Тогда в кремле назвали "очень утешительным" заявление Папы Римского Франциска, а в МИД Украины его назвали обычной империалистической пропагандой, которой кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.
Напомним, ранее Папа Римский упрекнул Европу в том, что страны не предлагают "креативных способов" прекратить войну в Украине.
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