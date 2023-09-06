Польское издание изобразило Папу Франциска в папамобиле на российском танке

07:46 04 сентября Киев, Украина

О реакции Польши на пророссийское выступление понтифика на всероссийской встрече молодежи можно судить по опубликованной карикатуре на Папу. Для католической Польши это стало настоящим вызовом.

Польское издание Wprost вышло с обложкой, на которой изображен Папа Франциск в папамобиле, расположенном на шасси танка российских захватнических войск.

Обложка номера также опубликована на сайте еженедельника. На рисунке можно увидеть, что Франциск едет по разбитому от обстрелов городу на "папамобиле" - специально разработанном автомобиле для публичных поездок понтифика. На танке изображен один из символов российского вторжения – буква "Z".

Так редакция проиллюстрировала статью о скандальном заявлении Папы о "величии" россии.

Напомним, 25 августа Франциск обратился к участникам всероссийской встречи католической молодежи с речью. Он назвал их "наследниками большой страны" и призвал не забывать об этом.

"Вы наследники Великой россии: Великой россии святых, правителей, Великой россии Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой матушки - россии, идите вперед с этим", - сказал он.

Тогда в кремле назвали "очень утешительным" заявление Папы Римского Франциска, а в МИД Украины его назвали обычной империалистической пропагандой, которой кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

Напомним, ранее Папа Римский упрекнул Европу в том, что страны не предлагают "креативных способов" прекратить войну в Украине.