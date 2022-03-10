Польский Сейм одобрил закон о помощи украинским беженцам

08:19 10 Март Киев, Украина

Польский Сейм одобрил законопроект о помощи беженцам из Украины.

Согласно документу, после подтверждения личности беженцы смогут получить налоговый номер, а их пребывание в стране может занять 18 месяцев с продлением на аналогичный срок.



Также беженцы будут иметь право пользоваться государственными услугами, включая польское здравоохранение, а также отдавать детей в польские школы.



Поляки, которые принимают семьи из Украины, получат от местных властей поддержку – 40 злотых (280 гривен) в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых (8300 гривен) в месяц.



Напомним, что Германия автоматически предоставляет убежище украинцам сроком до трех лет.