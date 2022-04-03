Польский премьер раскритиковал Европу за отношение к РФ

По мнению польского правительства, санкции, которые Евросоюз на сегодня применил к России, крайне недостаточны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу, 2 апреля, выступил с критикой в адрес европейских государств из-за их нерешительности в вопросе санкций против России за ее вторжение в Украину. Свое сообщение глава правительства обнародовал в Twitter.
До этого он заявил, что веденные в отношении России санкции не работают, поскольку российский рубль укрепляется.
Он выразил мнение, что на несколько следующих недель и последующих нескольких месяцев Россия готова к этой войне.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Варшаву, где провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили ситуацию в Украине и состояние обороны.
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