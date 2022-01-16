Польские военные будут выведены из Афганистана вместе с силами США

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские военнослужащие покинут Афганистан вместе с американскими.
По словам польского министра, эти планы согласованы с армией США.
Блащак также отметил, что президент Польши Анджей Дуда находится в контакте с американским лидером Джо Байденом - главы государств переписываются.
Польские военные участвуют в миссиях в Афганистане с 2001 года. Они принадлежат к международному контингенту, сформированному прежде всего странами НАТО, а также армиями Австралии, Новой Зеландии и Грузии.
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