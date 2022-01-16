Польские военные будут выведены из Афганистана вместе с силами США

19:59 03 Май Киев, Украина

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские военнослужащие покинут Афганистан вместе с американскими.

По словам польского министра, эти планы согласованы с армией США

«Мы вместе вошли в Афганистан, вместе приспосабливали наше войско к ситуации и вместе выходим из Афганистана», — сказал глава Министерства национальной обороны.

Блащак также отметил, что президент Польши Анджей Дуда находится в контакте с американским лидером Джо Байденом - главы государств переписываются.



Польские военные участвуют в миссиях в Афганистане с 2001 года. Они принадлежат к международному контингенту, сформированному прежде всего странами НАТО, а также армиями Австралии, Новой Зеландии и Грузии.