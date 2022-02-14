Польша заявила о готовности принять беженцев из Украины

Польские министры говорят, что они разрабатывают планы с региональными губернаторами страны, чтобы справиться с возможным прибытием до миллиона беженцев из соседней Украины в случае, если Россия решит вторгнуться.
Мариуш Камински, министр внутренних дел страны, попытался заверить поляков в том, что страна готова к тому, что может стать кризисным центром для беженцев.
Мариуш Камински, министр внутренних дел страны, попытался заверить поляков в том, что страна готова к тому, что может стать кризисным центром для беженцев.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил поляков, что «военный конфликт больше не является маловероятным сценарием», и, повторяя предупреждения официальных лиц в Вашингтоне и Лондоне, сказал, что Европа «на грани войны». В воскресенье он обвинил Россию в очередной попытке нарушить территориальную целостность Украины, что он назвал «посягательством на европейскую стабильность и безопасность» и «угрозой миру на всем континенте».
В Польше уже проживает около миллиона украинцев, прибывших в течение многих лет в качестве экономических мигрантов. Польша — не единственная центральноевропейская страна, готовая к наплыву беженцев. Латвия заявила, что готовится принять 10 000 украинских беженцев, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.
Президент Эстонии Алар Карис предупреждает, что между Эстонией и Россией может возникнуть аналогичный миграционный кризис, который произошел между Польшей и Беларусью, когда в прошлом году мигрантов стянули к границе в явной попытке создать хаос Александром Лукашенко.
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