Польша заявила о готовности принять беженцев из Украины

19:55 14 Февраль Киев, Украина





Мариуш Камински, министр внутренних дел страны, попытался заверить поляков в том, что страна готова к тому, что может стать кризисным центром для беженцев. Польские министры говорят, что они разрабатывают планы с региональными губернаторами страны, чтобы справиться с возможным прибытием до миллиона беженцев из соседней Украины в случае, если Россия решит вторгнуться.Мариуш Камински, министр внутренних дел страны, попытался заверить поляков в том, что страна готова к тому, что может стать кризисным центром для беженцев.

«Очевидно, что в связи с ситуацией в Украине мы готовились к разным сценариям», — написал глава МВД в своем Twitter. «Одним из них является деятельность губернаторов областей, связанная с возможным наплывом беженцев из Украины, которые могут искать убежище в нашей стране в результате возможного конфликта», — добавил он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил поляков, что «военный конфликт больше не является маловероятным сценарием», и, повторяя предупреждения официальных лиц в Вашингтоне и Лондоне, сказал, что Европа «на грани войны». В воскресенье он обвинил Россию в очередной попытке нарушить территориальную целостность Украины, что он назвал «посягательством на европейскую стабильность и безопасность» и «угрозой миру на всем континенте».