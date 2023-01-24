Польша запросила у ФРГ разрешение на передачу танков Украине
12:32 24 января Киев, Украина
Правительство Польши направило в Германию официальный запрос о разрешении передать танки
Leopard 2 Украине.
Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в Twitter во вторник, 24 января.
"Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы", – написал Блащак.
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