Польша закупит комплексы Patriot у США на 15 млрд долларов

Польша закупит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot на сумму до 15 млрд долларов. Государственный департамент, контролирующий экспорт вооружений, одобрил соглашение, в результате которого Варшава получит одну из самых современных систем ПВО.
Об этом сообщило управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).
В рамках модернизации системы противовоздушной обороны Польша закупит 48 пусковых установок Patriot, 644 ракеты к ним, а также различные датчики, вспомогательное оборудование и запчасти.
Основными подрядчиками будут компании Raytheon Corporation и Lockheed Martin Corporation.
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