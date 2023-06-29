Польша закупит комплексы Patriot у США на 15 млрд долларов

11:55 29 июня Киев, Украина

Польша закупит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot на сумму до 15 млрд долларов. Государственный департамент, контролирующий экспорт вооружений, одобрил соглашение, в результате которого Варшава получит одну из самых современных систем ПВО.

Об этом сообщило управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

В рамках модернизации системы противовоздушной обороны Польша закупит 48 пусковых установок Patriot, 644 ракеты к ним, а также различные датчики, вспомогательное оборудование и запчасти.

"Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности члена НАТО, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в сообщении.

Основными подрядчиками будут компании Raytheon Corporation и Lockheed Martin Corporation.