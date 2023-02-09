Польша закрывает пункт пропуска на границе с беларусью

15:56 09 февраля Киев, Украина

С 10 февраля Польша в одностороннем порядке закрывает один из крупнейших пунктов пропуска "Бобровники-Берестовица" на границе с беларусью





Такие действия страны обусловлены знаком протеста против приговора в беларуси к восьмилетнему



По словам Каминского, в связи со вчерашней резолюцией Сейма Польши по делу Анджея Почобута он поручил своим службам подготовить представление о включении в санкционный список лиц, связанных с режимом лукашенко, отвечающих за репрессии против поляков в беларуси. Об этом сообщил Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в Twitter.Такие действия страны обусловлены знаком протеста против приговора в беларуси к восьмилетнему сроку заключения известного белорусского журналиста польского происхождения, члена Союза поляков Анджея Почобута, говорится в сообщении на сайте польского правительства.По словам Каминского, в связи со вчерашней резолюцией Сейма Польши по делу Анджея Почобута он поручил своим службам подготовить представление о включении в санкционный список лиц, связанных с режимом лукашенко, отвечающих за репрессии против поляков в беларуси.

“В то же время, ввиду важных интересов безопасности государства, я решил приостановить, до отдельного распоряжения, с 12:00 10 февраля этого года движение в польско-белорусском пограничном пункте "Бобровники", - заявил Каминский.

Таким образом, после закрытия в 2021 году из-за миграционного кризиса на границе пункта пропуска "Кузница Белостоцкая-Брузги", на польско-белорусской границе останется только два действующих пункта пропуска — "Тересполь-Брест" и "Козловичи-Кукурыки".

Дело Анджея Почобута

Анджей Почобут был задержан в белорусском городе Гродно в марте 2021 года. В тот же день силовики пришли и к другим активистам Союза поляков: к его председателю Анжелике Борису, директору гражданской школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской и руководителю лидского отделения Союза поляков Ирэне Бернацкой. Почти две недели раньше на связь перестала выходить и директор "Польской школы" Анна Панишева.



В марте прошлого года против Анжелики Борис и других лиц возбудили уголовное дело о разжигании национальной розни (часть 3 статьи 130). 25 марта 2022 Бориса отпустили под домашний арест, а Бернацкую, Тишковскую и Панишеву выслали в Польшу. Анджей Почобут тогда отказался от выезда.



В октябре 2022 года КГБ беларуси внес Анджея Почобута в список лиц, причастных к террористической деятельности.



8 февраля 2023 г. Гродненский суд в беларуси осудил оппозиционного журналиста, члена правления Союза поляков беларуси Андрея Почобута на восемь лет лишения свободы усиленного режима. Его признали виновным по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК) и призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361 УК). Судебный процесс по делу проходил в закрытом режиме.



Как сообщало издание Rzeczpospolita среди эпизодов уголовного дела против активиста – "разговоры о советской агрессии против Польши", статья в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гродненской области.



Судебный приговор вызвал протест в правительственных кругах Польши, в частности, со стороны президента и премьер-министра страны. Сейм Польши принял специальную резолюцию, в которой призвал ввести санкции против людей режима лукашенко, ответственных за репрессии против этнических поляков. В МИД Польши по этому поводу был вызван временно поверенный в делах беларуси в Польше. Правозащитные организации признают Почобута политзаключенным в беларуси.