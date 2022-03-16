Польша: задержана группировка, поставлявшая в Украину оружие

Европейские правоохранители накрыли организованную преступную группировку, которая незаконно провозила оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину.
Об этом сообщает Европол в четверг, 17 июня.
Так, в ходе рейдов в рамках расследования борьбы с контрабандистами, Польская пограничная служба вместе с Агентством внутренней безопасности и Национальной полицией при поддержке Европола в ходе серии обысков домов в районах Свентокшиского и Лодзинского воеводств изъяли около сотни единиц огнестрельного оружия.
Обвинения в причастности к незаконной торговле оружием предъявлены 12 подозреваемым – все граждане Польши в возрасте от 32 до 60 лет.
В Европоле уточнили, что эта опереция была осуществлена в рамках более крупного двухлетнего расследования, проводимого пограничной службой Польши, которое, помимо сегодняшней конфискации, привело к изъятию около 200 единиц огнестрельного оружия, включая так называемые ружья Флобера и около 2700 единиц боеприпасов.
Также были задержаны 15 человек – девять граждан Украины, один гражданин России и пять граждан Польши.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии