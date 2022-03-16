Польша: задержана группировка, поставлявшая в Украину оружие

18:51 17 июня Киев, Украина

Европейские правоохранители накрыли организованную преступную группировку, которая незаконно провозила оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину.

Об этом сообщает Европол в четверг, 17 июня.



Так, в ходе рейдов в рамках расследования борьбы с контрабандистами, Польская пограничная служба вместе с Агентством внутренней безопасности и Национальной полицией при поддержке Европола в ходе серии обысков домов в районах Свентокшиского и Лодзинского воеводств изъяли около сотни единиц огнестрельного оружия.



Обвинения в причастности к незаконной торговле оружием предъявлены 12 подозреваемым – все граждане Польши в возрасте от 32 до 60 лет.

"Расследуемая организованная преступная группировка незаконно провозила оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину. 96 изъятых единиц огнестрельного оружия включают револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. По итогам дня акции также было конфисковано несколько тысяч патронов разного калибра и одна ручная граната. Кроме того, во время обыска дома были обнаружены наличные на сумму более 50 тысяч евро, а также 14 растений марихуаны и некоторое количество амфетамина", – говорится в сообщении.

В Европоле уточнили, что эта опереция была осуществлена в рамках более крупного двухлетнего расследования, проводимого пограничной службой Польши, которое, помимо сегодняшней конфискации, привело к изъятию около 200 единиц огнестрельного оружия, включая так называемые ружья Флобера и около 2700 единиц боеприпасов.



Также были задержаны 15 человек – девять граждан Украины, один гражданин России и пять граждан Польши.