Польша вводит новые карантинные ограничения

19:41 08 Декабрь Киев, Украина

Польша ограничит количество людей, которым разрешено посещать церкви, рестораны и театры с 15 декабря. Также планируется введение обязательной вакцинации против Covid-19 для медицинских работников, учителей и военных с 1 марта.

Об этом заявило правительство страны.



«Мы не можем сказать, что угроза эпидемии уменьшается», - сказал министр здравоохранения Адам Недзельски после того, как Минздрав сообщил о 19 366 случаях заболевания и 504 смертельных исходах за последние 24 часа.



«Ситуация вызывает беспокойство», - сказал Недзельски.



Министр объявил, что общественные места, которые уже были ограничены до 50% от максимальной вместимости, теперь будут иметь только 30%.



Правительство заявило, что лимит не распространяется на вакцинированных людей, но, если он превышен, заведение должно иметь возможность доказать, что оно проверило статус вакцинации посетителей.



Также с 15 декабря люди, прилетающие в Польшу из-за пределов шенгенской зоны, должны иметь подтверждение отрицательного результата теста, сданного не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы.



Ограничение пропускной способности общественного транспорта составит 75%, а ночные клубы будут закрыты.