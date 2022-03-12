Польша в "красной зоне"

15:00 23 октября Киев, Украина

Польша попала в красную зону, это случилось по причине роста отрицательных рекордов заболеваемости COVID-19 . Из сообщения премьер-министра Польши стало известно, что карантин в стране ужесточат с завтрашнего дня, 24 октября.



В стране начнут действовать новые ограничения:

школьники с 4 по 8 класс будут учиться в удаленном режиме;

с 8 до 16 часов подростки могут выходить из дому только под присмотром взрослых

кафе, бары и рестораны могут предоставлять услуги только на вынос (такие ограничения будут действовать две недели с возможностью продления);

вводится полный запрет на собрания более пяти человек, за исключением людей, проживающих вместе и встреч в профессиональных целях;

будут закрыты санатории после завершения текущих заездов.

За минувшие сутки в Польше также зафиксировали очередной антирекорд — за сутки обнаружили почти 14 тысяч инфицированных, 153 пациента с коронавирусом умерли.



Заболеваемость COVID-19 в Польше бьет рекорды третий день подряд. С начала пандемии в стране зафиксировали более 228 тысяч случаев заражения, более 4000 из них летальные.



